Schooljaar start met dagenlange penetrante stank in Aalst: “Wie het nu niet heeft geroken, die wil het niet ruiken”

Burgemees­ter D’Haese (N-VA) bezorgd over overname Eendracht Aalst: “Ze willen ons niet eens zeggen waar ze wonen”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is zeer bezorgd. En dat heeft alles te maken met de overname van voetbalclub Eendracht Aalst. In augustus namen Turkse investeerders de club over van Patrick Le Juste. Maar over de voorwaarden van die overname heeft de stad, die eigenaar is van het stadion en sportcomplex Zandberg, geen enkel idee. “Het onderhoud met de nieuwe voorzitster was allerminst geruststellend.”