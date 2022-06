Schip begint te zinken in Aalst: “Pompen en zien wat we kunnen redden", zegt de brandweer

De brandweer snelde vrijdagavond naar de Dender in Aalst, want er was een melding van een ‘scheepvaartongeval’ binnengekomen. Ter plaatse bleek dat een leegstaand en verwaarloosd schip water was beginnen maken. In tegenstelling tot de andere woonboten op de Dender, was dit schip niet bewoond. Toch niet officieel, want de brandweer vond er wel sporen van krakers.