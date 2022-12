Schepen van Dierenwelzijn vraagt om vuurwerk achterwege te laten: “Luide knallen en lichtflitsen kunnen paniek veroorzaken”

“De eindejaarsfeesten lijken nog veraf, maar het is belangrijk om tijdig de nodige voorbereidingen te treffen. En dan gaat het niet alleen over het aanschaffen van nieuwe decoratiemateriaal of het kiezen van de kerstmenu’s, maar ook over hoe zorg ik ervoor dat mijn huisdieren zich dan ook goed in hun vel voelen. Binnen en buiten moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen zodat het ook voor onze dieren fijne eindejaarsfeesten worden. Als mens hebben we er een aanzienlijke hand in. Daarom wil ik erop aandringen om rekening te houden met de gevoelens en gevoeligheden van onze geliefde viervoeters”, zegt schepen van Dierenwelzijn Caroline De Meerleer (N-VA).