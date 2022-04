Schepen Maarten Blommaert (N-VA): “Forensisch Psychiatrisch Centrum op Gates-site, ik zie geen alternatief.”

ErembodegemEind deze week is het zover, dan moet de stad Aalst aan de Vlaamse overheid laten weten op welke locatie het Forensisch Psychiatrisch Centrum het beste komt. Wordt het de Siesegemkouter of de Gates-site in Erembodegem, of een van de andere mogelijke locaties? Nieuwbakken schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Blommaert (N-VA) heeft er een duidelijke mening over.