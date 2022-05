Schepen De Gucht (Open Vld): “Ook in Aalst anonieme zwerfvuilcontroleurs aanstellen”

Gent had de buik meer dan vol van sluikstorten en zwerfvuil. En dus werd er ingegrepen. De stad heeft anonieme zwerfvuilcontroleurs aangesteld, die onmiddellijk beboeten als ze overtredingen zien. Er is - zo vindt Gent - lang genoeg gesensibiliseerd, wie niet horen wil, moet voelen. “We willen in de eerste plaats een afschrikkend effect creëren”, aldus de Gentse burgemeester Matthias De Clercq. “Daarnaast willen we een mentaliteitswijziging bekomen, waarbij mensen nadenken vooraleer ze zomaar iets op de grond gooien. Wie toch onze stad bevuilt, mag dat voelen ook. Op die manier willen we de problematiek rond zwerfvuil inperken.”

Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is voorstander om het systeem zo snel mogelijk in Aalst in te voeren. “Deze controleurs zouden mensen die iets op straat weggooien kunnen aanspreken. Het lijkt mij een goed idee om deze anonieme controleurs in te zetten. Zwerfvuil blijft een enorm probleem, ook in Aalst. Een mentaliteitswijziging is dringend nodig. Vuil trekt vuil aan”, zegt hij.