Schepen Beulens tevreden met acht extra jobs bij Tereos: “We moeten beseffen dat Tereos in de top 3 staat van voedingsbedrijven in ons land”

Tereos verhuist een labo dat nu gevestigd is in het Franse Marckolsheim naar Aalst. Op dit moment is het Europees innovatielabo al in Aalst operationeel, maar met de komst van het nieuwe applicatielabo komen er in Aalst acht jobs bij. Het gaat om een investering van een miljoen euro.

Daar is schepen van Economie Katrien Beulens blij mee. “Dat de fabriek Tereos gevoelig ligt, horen we de laatste tijd natuurlijk meer. Om die reden komt er een verenigde commissie”, zegt ze. “Los daarvan is natuurlijk elke strategische versterking van een bedrijf in onze stad belangrijk. Het is een vaststaand feit dat Aalst nood heeft aan jobs voor hoger opgeleiden, waardoor ook onze toegevoegde waarde kan verhogen. Deze is nu bij de laagste van alle centrumsteden. Ik kan dus alleen maar tevreden zijn met extra jobs in ‘onderzoek en ontwikkeling’. We moeten tenslotte beseffen dat Tereos in de top 3 staat van voedingsbedrijven in ons land. Het bedrijf heeft een lange en sterke onderzoeks- en ontwikkelingsstraditie, die aan de basis lag van de ontwikkeling van de site van Aalst en haar Europese expansie.”