Scheidsrechter met brandweerervaring en andere vrijwilligers redden leven van beloftevolle volleyballer: “Blij dat defibrillator snel gebruikt werd”

AalstMartin Perin, beloftevol volleyballer bij Maaseik heeft zijn leven te danken aan de scheidsrechter en enkele vrijwilligers die gisteren in Aalst aanwezig waren bij de wedstrijd. De jongeman kreeg een hartstilstand, maar dankzij de snelle aanlevering van een AED-toestel kon het leven gered worden van de tiener. “Onze AED in de sporthal heeft zijn nut bewezen en daar kunnen we alleen maar blij om zijn”, zegt Sven Van Keymeulen van sporthal Schotte.

Het was in de tweede helft van een oefenwedstrijd tussen Maaseik en Aalst dat Martin Perin plots neerviel op de grond na een hartstilstand. In de sporthal Schotte is een defibrillator aanwezig en dankzij een snelle aanbrenging van het toestel en een snelle respons van de scheidsrechter, die ook brandweerman is, en een aantal andere vrijwilligers kon de jonge speler er tijdig doorgehaald worden. Bij aankomst van de spoedarts was de man al terug bij bewustzijn en kon hij weer praten. “Ik zat op dat moment ook in de sporthal", zegt Johan de Vogel van Lindemans Aalst. “Ik heb het niet honderd procent zien gebeuren, maar ik heb gehoord wie er ingegrepen heeft en daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn", zegt hij. “Hierdoor heeft de speler het kunnen navertellen door een snelle en goede actie.”

Wat de hartstilstand veroorzaakt heeft bij de 19-jarige volleyballer is niet duidelijk, maar intussen is hij aan de beterhand heeft hij laten weten vanuit het ziekenhuis. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er net gebeurde.

Sven Van Keymeulen van de sporthal in Schotte is alleszins bijzonder tevreden over het AED-toestel dat zijn werk gedaan heeft. Ook hij was gisteren aanwezig en zag het incident gebeuren. “Toen het gebeurde zijn we meteen om de defibrillator gelopen die in de sporthal aanwezig is, waardoor het toestel bijzonder snel aanwezig was", zegt Sven. “Intussen waren al enkele vrijwilligers van Aalst en anderen de jongeman aan het reanimeren en helpen.”

Het is de allereerste keer dat het AED-toestel in de sporthal moet gebruikt worden. “Maar je ziet dat het nodig kan zijn en dat het dan zeker zijn nut ook kan bewijzen", klinkt het. “Hierdoor kan de jongen het navertellen, en daarvoor mogen we toch ook de vrijwilligers bedanken.” De sporthal beschikt ook nog over een tweede AED-toestel buiten op de parking. “Je hoopt dat je het nooit moet gebruiken, maar het is natuurlijk nooit uitgesloten. Gelukkig wisten er nu heel veel personen wat er snel moest gebeuren en dankzij de defibrillator is het goed afgelopen. Ik ben zeer blij dat het goed gaat met de jongeman en wens hem een sterk herstel toe", besluit Sven.

