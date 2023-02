“Schandalig. Justitie is een circus”: klant die cafébaas neerstak na amper zes maanden cel al op vrije voeten

Aalst Aalste­naars nemen Ecolo en ‘woke’ in het vizier: “Honderd procent zeker dat carnavalis­ten daarmee zullen spotten”

Het ziet ernaar uit dat de partij Ecolo en ‘woke’ op de valreep de voornaamste mikpunten van spot zullen worden op de volgende Aalst carnaval. Parlementair Simon Moutquin (Ecolo-Groen) wilde aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vragen of ze zou ingrijpen, ‘mocht er racisme en antisemitisme in de carnavalsstoet van Aalst voorkomen’. Een rechtstreekse aanval op het Aalsterse volksfeest, zo zien ze dat in de Ajuinenstad althans. “Het staat vast dat de Aalstenaars zullen terugslaan met spot en satire.”

19:01