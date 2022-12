‘Santa Run’ op 17 december: “Loop of wandel in kerstmannenpak door Aalst”

“Loop of wandel mee in kerstmannenpak door het hartje van Aalst. Kerstsfeer meteen gegarandeerd! Daarbij kan je onderweg genieten van een jenever – en chocomelkbevoorrading. Zo hoeft niemand dorst of kou te lijden! De prachtig verlichte stad wordt voorzien van live muziekpunten, animaties en lichteffecten. Om 20u wordt de start gegeven op de speelplaats van DvM, Sint-Martensplein 2. Eerst starten de lopers, gevolgd door de wandelaars, voor een tocht van 4 of 8km”, zegt Maspoe.

“De voorinschrijvingen bedragen 12 euro per persoon. Daar is een kerstmannenpak, bevoorrading, ongevallenverzekering en cadeautje aan de finish, een mooie drinkbus, bij inbegrepen. Schrijf je in groep in van 10 deelnemers of meer, dan is dit maar 10 euro. Kinderen tot 12 jaar doen mee aan 5 euro per persoon. Daginschrijvingen zijn mogelijk voor 15 euro per persoon.”