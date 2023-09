‘Sammeke de superflitspaal’ staat nu in Aalst-centrum

Vrouw (44) die vader van haar kinderen met meerdere messteken om het leven brengt, verschijnt voor raadkamer: “Ze heeft 27 jaar lang het beste van zichzelf gegeven in hun huwelijk”

M.C. (44), die haar partner en vader van haar kinderen Felix M. met verschillende messteken om het leven heeft gebracht in hun woning in de Kruisveldstraat, moest vrijdagochtend voor de raadkamer in Dendermonde verschijnen. Dit gebeurde in een rolstoel, want de vrouw heeft nog steeds medische zorgen nodig. Ze verblijft in de gevangenis van Brugge, waar ook een ziekenboeg aanwezig is. “Ze heeft 27 jaar lang het beste van zichzelf gegeven in hun huwelijk”, aldus advocaat Jeroen D’Hondt.