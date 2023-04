Samen studeren in Utopia en Aquatopia: “Vanaf 22 mei plaatsen beschikbaar”

Dringende riolerings­wer­ken in de Brouwe­rijstraat: “Er is een omleiding voorzien”

Op dinsdag 2 mei starten dringende herstellingswerken aan de hoofdriool in de Brouwerijstraat in het deel tussen Drie Sleutelsstraat en Weverijstraat in Aalst. De werken duren tot en met vrijdag 19 mei.