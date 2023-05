Sam Van de Putte (Vooruit): “Regenboogvlag uithangen is mooi, allen jammer dat het daarbij blijft”

Bestuurder voor rechter die fietser (40) letterlijk heeft overreden: “Lag 40 minuten onder de wagen”

N. stond maandagochtend voor de rechtbank in Aalst nadat hij op 11 september 2022 een 40-jarige fietser letterlijk heeft overreden. De man eindigde onder de wielen van de wagen en lag daar bijna drie kwartier. Hij vocht nadien nog een tijd voor zijn leven in het ziekenhuis. “Het leek alsof hij meer met zichzelf begaan was dan met mij”, getuigde het slachtoffer.