Ruzie tussen illegale Tunesiërs eindigt in steekpartij: slachtoffer gewond naar ziekenhuis

Lore koos als eerste stek voor een apparte­ment van Durabrik: “Ik weet exact wat het zal kosten en dat stelt me gerust”

Het beste van twee werelden. Dat is wat je van nieuwbouwresidentie Carlton in de Zonnestraat kan verwachten. Het project is namelijk erg rustig gelegen en dat terwijl je op vijf minuten stappen in het hartje van Aalst bent. “Voor mij is dat dan ook ideaal”, aldus Lore, die sinds kort eigenaar is van haar eerste en splinternieuwe appartement.