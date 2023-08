Ruben en Mariska van atletiekclub Eendracht Aalst halen medailles binnen: “Goud en zilver op BK in Brugge”

Julie (15) mag naar WK in Glasgow: “In tegenstel­ling tot wat bijna iedereen denkt, heeft BMX niets te maken met kunstjes”

De 15-jarige bmx’ster Julie Geers werd aan de start van de zomer voor het eerst Belgisch kampioen. Op 9 augustus mag ze deelnemen aan het wereldkampioenschap BMX in het Schotse Glasgow. Ook wil Geers in september een opleiding beginnen aan de Topsportschool in Gent. Dat allemaal is meer dan genoeg voor een gesprek.