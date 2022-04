Rotary Aalst organiseert concert voor het goede doel: “A Tribute to Amy Winehouse”

“Amy’s debuutalbum ‘Frank’ werd in 2003 al snel een succes in Europa. In 2005 kwam het, eveneens met platina bekroonde, album ’Back to Black’ uit en werd ze beroemd over de hele wereld. Op het hoogtepunt van Amy’s carrière gaf zij prachtige concerten met een mix van allerlei stijlen waaronder Jazz, soul, R&B en Reggae”, zegt Rotary Aalst. “In 2008 ontving zij vijf Grammy-awards. Amy Winehouse overlijdt op 23 juli 2011 in haar woning in London ten gevolge van een alcoholvergiftiging.”