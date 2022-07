Rood, roder, roodst. ‘Gevaarlijkste straat’ krijgt oogverblindend verkeersplateau en gele fietsstroken: “Voer hier liever eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens in”

Het actiecomité van de Vereeckenstraat is allerminst overtuigd. “Wij hadden liever eenrichtingsverkeer gezien voor vrachtwagens, want het probleem is dat de straat te smal is om twee vrachtwagens elkaar te laten kruisen. Het is natuurlijk een eerste zet”, zegt Huguette Van Medegael, in de gemeenteraad van Aalst voor Groen en lid van het actiecomité. “Het kruispunt is duidelijk zichtbaar, het is zeer hevig rood, dus automatisch vertraag je. De fietssuggestiestroken zorgen ervoor dat fietsers toch een plaatsje krijgen in onze straat. Misschien zullen bestuurders alerter zijn en meer oog hebben voor de zwakke weggebruiker. De zone 30 is goed wanneer er controle is, veel bestuurders zijn nog niet mee met deze snelheid.”