Ronde voor bloedafnames in centrum Aalst doet A.S.Z. voortaan met de fiets: “Het bespaart heel wat tijd in het verkeer”

Erembode­gem­naar Luc (64) woont halftijds aan de oevers van de Mississip­pi: “In Natchez speel ik drie keer per week live in bars”

Erembodegemenaar Luc Borms (64) woont de ene helft van het jaar in zijn geboortedorp, de andere helft vind je hem aan de oevers van de Mississippi in de Verenigde Staten. De passie voor de blues begon een halve eeuw geleden al, dankzij een vinylplaat uit de Aalsterse bib. Ondertussen vond Luc over de oceaan ook de liefde en schreef hij nu een boek over de geschiedenis van de bluesmuziek. “In Natchez speel ik drie keer per week live in bars en cafés”, zegt Borms.