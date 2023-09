Rommelmarkt in de Blauwenbergwijk in Nieuwerkerken: “Ook Nonkel Jef komt langs”

Zelfpluk­dag op bioboerde­rij De Loods: “Biogroen­ten en bloemen recht­streeks van het veld”

Op zaterdag 9 september pluk je zelf naar wens biogroenten en veldbloemen rechtstreeks van de velden en serres van Bioboerderij De Loods in de Kerrebroekstraat in Aalst. Bezoekers kunnen in een workshop leren fermenteren of genieten van een groentebuffet met huisbereide groenteburgers. De hele dag lang zijn er hapjes en drankjes aanwezig.