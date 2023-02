Romantisch tafelen voor valentijn? In deze 6 restaurants in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen kan je heerlijk dineren

Aalst Prins Carnaval Yordi komt samen met Feestco­mité liedjes zingen in ziekenhuis voor zwaar zieke Patrick: “Graag nog eens de carnavals­sfeer op mijn kamer”

Het is nu al een van de ontroerendste Aalsterse foto’s van 2023: carnavalist Patrick, op zijn bed in de palliatieve afdeling van het ASZ, met de prinsenscepter in zijn handen omring door het Feestcomité. “Carnaval kan ik niet meer vieren, maar ik zou graag wat carnavalssfeer op mijn kamer hebben”, had hij de dag ervoor aan het verplegend personeel gezegd.

6 februari