‘Roiteklasjen’ volop bezig in Aalst: “Een knipoog naar de carnavalsbeker van de stad”

Ook bij café Tiki aan de Hopmarkt kwam ‘roiteklasjer’ Gilles Van Schuylenbergh langs. Tijdens de drie carnavalsdagen wordt in het café nog bier in een glas geschonken, toch iets wat bij veel carnavalisten in de smaak zal vallen. Maar pas op, je mag het glas niet mee naar buiten nemen. De cartoon op het raam is een verwijzing naar de nieuwe regeltjes van de stad. “Het is een knipoog naar de carnavalsbeker van stad Aalst en het feit dat wij in het café nog bier in een glas schenken”, zegt Tim De Neve.