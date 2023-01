‘Roiteklasjen’ is begonnen: “De Kleine Beurs eerste café van Aalst met beschilderde ruiten”

Aalst Ten vroegste in 2024 weer koffie en pannenkoe­ken in Het Melkhuisje: “Nieuwe uitbater krijgt meer geld voor verbouwin­gen”

Wie dezer dagen een winterse wandeling maakt door het mooiste stadspark van het land - dat van Aalst dus - en zin heeft in een koffie of een pannenkoek staat aan Het Melkhuisje voor een gesloten deur. De stad is op zoek naar een nieuwe uitbater en na twee mislukte pogingen start die zoektocht nu opnieuw. De opening van Het Melkhuisje is echter nog niet voor direct.

