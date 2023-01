Rode Kruis bereidt zich voor op drie dagen carnaval: “De nachtshiften doen we vooral met Aalsterse vrijwilligers”

“We frissen onze cursus nog eens op en oefenen een aantal dingen in”, zegt Danny Smekens van het Rode Kruis van Aalst. “De meeste vrijwilligers zijn van Aalst, een stuk of vier van Denderleeuw en eentje van Ninove. De dingen die we oefenen, weten we meestal wel nog, maar het is goed om dat als team toch eens te overlopen in de aanloop van carnaval. Met een brancard over een hindernis gaan bijvoorbeeld. Met carnaval kan het gebeuren dat er een kar of een hek in de weg zit, dan moet je daar over. Dat soort situaties overlopen we vandaag nog eens”, zegt hij.