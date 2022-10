‘Reveil’ op de begraafplaats van Aalst: “Pakkende teksten en sfeervolle muziek”

Reveil is in Aalst aan z’n vijfde editie toe. Op 1 november zetten zo’n 140 Vlaamse steden en gemeenten hun schouders onder een nationaal herdenkingsmoment van overleden dierbaren. In Aalst vindt er een sfeervol bezinningsmoment plaats op de stedelijke begraafplaats. Om 17 uur brengen de leerlingen Woord van de Academie voor Podiumkunsten er troostende teksten over afscheid en rouw, onder leiding van lerares Karin Straetmans. De voordrachten worden afgewisseld met liederen van drie Aalsterse koren.

Barok en renaissance

Het oudste koor is Kantilene, dat werd opgericht in 1989 en intussen meer dan 60 zangers telt. Ze repeteren wekelijks in de Sint-Pauluskerk en staan onder leiding van dirigente Martine Van de Voorde.

Het Vocaal Ensemble Incensum is een 7-koppig mannenkoor dat vooral vroege barok- en renaissancemuziek brengt. De koorleden waren in het verleden allen lid van het gerenommeerde collegekoor Cantate Domino. Repeteren doen ze in de kerk van Mijlbeek. Twee jaar terug was het ensemble uitgenodigd in de kathedraal van Canterbury. Helaas strooide corona roet in het eten. Op zaterdag 19 november zullen zij dat programma alsnog brengen in de kerk van Mijlbeek.

Eigenzinnig mannenkoor

Ten slotte zal ook het eigenzinnige mannenkoor Kratzfuss optreden op Reveil. De dirigent van Kratzfuss is Philippe Souvagie, die al zijn sporen verdiende in het Vlaams Radiokoor.

Wie Kratzfuss al eens zag optreden, weet dat je van hen alles kan verwachten, van klassiek tot Aalsterse liederen. Vorig jaar scoorden zij nog hoog op de World Choir Games. In december zullen ze optreden in Parijs. Op 19 november stellen ze het programma dat ze daar zullen brengen voor aan het Aalsterse publiek in Utopia.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.