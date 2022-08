Retro-verlichtingspalen in Sint-Annalaan: “Deze stijl doortrekken tot in de binnenstad”

De nieuwe verlichting op de Sinte Annalaan bestaat uit een verticale lichtmast met een korte en lange arm. Het lichtpunt op de langere arm komt tot boven het straatdeel terwijl dit aan de kortere arm tot boven het fietspad komt. “Met dit type verlichting beogen we twee resultaten. Ten eerste is het de bedoeling op de Sinte Annalaan de aanrij- en oversteekbewegingen beter te belichten waarbij het belangrijk is voor de zwakke weggebruiker dat de zichtbaarheid op deze punten zo optimaal mogelijk wordt gemaakt, zeker bij avond en nacht of bij weersomstandigheden met geringere zichtbaarheid. In deze omgeving met twee grote scholen wordt de veiligheid van de verkeersafwikkeling voor zowel het autoverkeer als vooral voor de zwakke weggebruiker van kortbij gemonitord. Ten tweede is het mooi meegenomen dat het gebruikte retro type van verlichtingspalen en armaturen dan weer refereert naar een historische verlichting in steden en gemeenten”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

“Ik ben blij dat we met Fluvius tot een vergelijk zijn gekomen om de verlichting op de Sinte Annalaan deze vorm te laten aannemen. In de aanloop naar 1 september is het een belangrijk signaal dat we alle mogelijkheden aangrijpen om verbeteringen door te voeren op ons openbaar domein die de verkeersveiligheid ten goede komen, zeker in schoolomgevingen. Dit type van verlichting is niet alleen mooi, het maakt het ook mogelijk om beide delen van de straat op een gepaste manier te verlichten en zo het verkeer leesbaarder maken voor alle weggebruikers. Het is de bedoeling deze stijl door te trekken naar en tot in de binnenstad. Dit zal samen met de vergroening in de binnenstad bijdragen tot een rustgevende sfeervolle beleving”, zegt de schepen.