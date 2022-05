Retro Aalst op daguitstap naar Doornik of Sint-Truiden: “Rustig stadsbezoek of actieve wandeltocht”

“Dit is de eerste actie in de uitrol van het vernieuwde retrobeleid. We laten onze 55-plussers kiezen voor een van beide uitstappen in functie van hun persoonlijke interesse maar ook de intensiteit van de activiteit”, kondigt schepen van Senioren Caroline De Meerleer (N-VA) aan.

De doelgroep van de senioren, van 55 jaar tot 105 jaar, is niet enkel divers inzake mobiliteit maar heeft ook uiteenlopende interesses. Daarom meldde De Meerleer in het RETRO-magazine eerder dit jaar dat er twee daguitstappen zouden plaatsvinden: een daguitstap naar Doornik voor wie de voorkeur geeft aan een rustig stadsbezoek of een daguitstap naar Sint-Truiden voor wie liever een actieve wandeltocht onderneemt door de stad van het fruit. Deze laatste gaat door op dinsdag 6 september. Belangrijk is te vermelden dat je slechts voor één van de twee kan inschrijven.

Op 14 juni vindt de eerste daguitstap plaats in Doornik. “In Doornik belooft het een rustige uitstap te worden met een bezoek aan de toeristische dienst voor een filmvertoning, een verkenning met gids van de historische binnenstad en een bezoek aan de Notre Dame kathedraal met zijn schatkamer”, aldus De Meerleer. “Twee derden van de plaatsen voor Doornik is al geboekt, dus wie erbij wil zijn, wacht het beste niet al te lang meer om zich in te schrijven. De inschrijvingen worden einde mei afgesloten”, zegt de schepen.

Voor alle praktische info over vertrekplaats en -uren en voor inschrijvingen kunnen geïnteresseerden terecht in CC De Werf in de Molenstraat. De openingsuren en sluitingsdagen van de loketten van CC De Werf vind je terug op https://www.ccdewerf.be/nl/praktisch/openingsuren/.