RESTOTIP. Gastrobar Compromis: “Foodsharing met zicht het oude stadhuis”

Dader die gezin onder schot hield in woning in Aalst blijft maand langer in de cel

De man die op 5 april zijn gezin onder schot hield in zijn eigen woning blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. Hij bedreigde zijn gezin met een wapen, maar gaf zich na een half uur zelf over. De feiten speelden zich af in de familiale sfeer.