Restaurant ‘t Filetpurken kan twee maanden na brand deuren opnieuw openen

Op 8 april stortte de wereld van Ellen Van Geit en haar partner Olivier De Kegel even in toen er een brand ontstond in hun restaurant. Dit zorgde voor heel wat rookschade en brandschade in hun zaak, waardoor ze gedwongen waren om hun restaurant tijdelijk te sluiten. Twee maanden lang hebben ze hard gewerkt in hun zaak, maar nu kunnen de deuren op 7 juni eindelijk opnieuw open. “We zijn enorm blij. Al die feestjes die we hebben moeten annuleren, de zonnige dagen die we gemist hebben, heel wat omzetverlies, het was niet gemakkelijk de afgelopen maanden", zegt Ellen Van Geit. “Maar nu staan we er opnieuw en zijn we er klaar voor om iedereen weer met open armen te ontvangen, we hebben er heel veel zin in.”