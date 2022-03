Renovatie van sheddaken op Pier Kornel gaat van start: “Totaalkost renovatie geschat op zo’n 1,65 miljoen euro”

Aalst Oekraïense performers in De Werf: “Vertellen in dansvoor­stel­ling over de liefde voor het thuisland”

Op 2 april is het Hongaarse Recirquel, behorende tot de toonaangevende circustop, te gast in De Werf. Door de oorlog in Oekraïne krijgt dit optreden ongewild een zeer actuele dimensie. De zeven uiterst getalenteerde performers, allen afkomstig uit Oekraïne, vertellen in deze circus-dansvoorstelling hun persoonlijke verhalen over de liefde voor hun thuisland.

14 maart