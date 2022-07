Renovatie parking Aquatopia gaat van start

Net zoals het stedelijk zwembad van Aalst aan vernieuwing toe was, is het nu de beurt aan de parking van het zwembadcomplex. Op één augustus starten de werken aan de grote parking. Het einde van de werken is voorzien voor de tweede week van september. Aalst Sport heeft in samenspraak met dienst mobiliteit enkele alternatieve parkeermogelijkheden voorzien. “De zwembadlaan wordt gedurende de werken 1 richting vanuit de Albrechtlaan. Hier worden 42 gratis plaatsen beschikbaar gemaakt via langsparkeren en er worden 30 gratis plaatsen beschikbaar gemaakt ter hoogte van de Flora site. Bijkomend zal de kleine parking van Aquatopia omgevormd worden tot parking voor kort parkeren. (uitgezonderd de staanplaatsen voor mobilhomes). Hier zal maximum 15 minuten geparkeerd kunnen worden. Daardoor zal deze parking gebruikt kunnen worden voor het afzetten en ophalen van bezoekers (veelal kinderen).

“We zijn blij enkele alternatieve parkeermogelijkheden te kunnen voorzien. Het is namelijk niet voor iedereen even evident om met de fiets Aquatopia te bereiken. Anderzijds is de capaciteit van de alternatieve parkeermogelijkheden beperkt. We raden iedereen die in de mogelijkheid is daarom ook aan zo veel mogelijk met de fiets naar Aquatopia te komen. Dat is niet alleen beter voor de gezondheid, maar ook voor de portemonnee en het milieu", zegt schepen Matthias De Ridder.