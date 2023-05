Reizende openluchtcinema langs de Dender: “Een uniek zomers filmevent”, zegt Netwerk Aalst.

Annelies (33) kreeg letterlijk grijze (wenkbrauw)haren nadat ze straathond Bito redde: “Ik wilde nog méér doen, maar toen zei mijn lichaam ‘stop’”

“Ik krijg er grijs haar van.” Ongetwijfeld heeft u dat ook wel al eens gezegd wanneer iets u te veel werd. Maar dat het lang niet altijd spreekwoordelijk is, daar kan Annelies Huylebroeck (33) uit Nieuwerkerken over meespreken. Nadat ze in Macedonië een uitgemergelde straathond redde en vervolgens nog meer dieren probeerde te helpen, werd de stress haar op een bepaald moment te veel. “Ik moest nog 30 worden toen ik die ene ochtend plots in de spiegel keek...”