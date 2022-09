Reisbeurs in sportcentrum Schotte: “Inspiratie opdoen voor je volgende verre reis”

“Droom je van een idyllisch strand in de Caraïben, of aan de Indische of Stille Oceaan? Van een jeepsafari in de Afrikaanse savanne? Of van een rondreis down under door Australië of Nieuw-Zeeland? Op zondag 18 september kan je gratis terecht op deze door Reizen De Lathauwer georganiseerde niche reisbeurs”, zegt het reisbureau. “Je kan er inspiratie opdoen bij standhouders die speciaal voor jou overvliegen, en je kan er ook onze reispresentaties volgen.”