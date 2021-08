REEKS. Waar komt de vete tussen Aalst en Dendermonde vandaan? “‘t Peird stinkt, ‘t dorp stinkt, Deiremonne stinkt”

Aalst Circulatie­plan: Mobili­teits­sche­pen Jean-Jac­ques De Gucht (Open Vld) bedolven onder kritiek, maar kan daadkracht ook stemmen opleveren?

11:29 ‘Het Circus-latieplan van JJ De Klucht!’ Nee, de Facebookcommentatoren zijn niet lief voor schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) nu het nieuwe circulatieplan zich ontvouwt. Iedereen in Aalst lijkt ineens een diploma van verkeersdeskundige op zak te hebben en op sociale media wordt er steen en been geklaagd. Toch blijft De Gucht redelijk onverzettelijk en staat Open Vld achter haar schepen, terwijl die andere meerderheidspartij N-VA uit het debat wegblijft. Volgt er een electorale afstraffing in 2024 voor Jean-Jacques De Gucht of kan daadkracht ook stemmen opleveren?