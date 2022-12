Recordaantal huwelijken in Aalst

Aalst Rookontwik­ke­ling in woning door schouw, brandweer ontdekt brand in houtskelet van woning

In de Hoveniersstraat in Aalst is donderdagavond rond 20.30 uur een brand uitgebroken in de oude brouwerij. De bewoners merkten dat er rookontwikkeling naar binnen kwam afkomstig van de schouw. Ze verwittigden meteen de brandweer.

