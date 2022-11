Record van 120 geboortes in één maand in OLV-ziekenhuis: “Misschien het effect van ‘cafeekescarnaval?’”

AalstNooit waren er meer bevallingen in één maand tijd in het OLV-ziekenhuis in Aalst. In een periode van 31 dagen in oktober kwamen er 120 baby’s ter wereld. Gemiddeld zijn er in het OLV zo’n 80 bevallingen per maand. Een tien jaar oud record werd gebroken, maar wat aan de grond ligt van de babyboom is niet zo duidelijk. “Misschien het cafeekescarnaval in Aalst?”, suggereert een papa.