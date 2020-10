Reconstructie moord op Ilse Uyttersprot start vandaag

Voorzitter Patrick Le Juste (Eendracht Aalst): “Spelers technisch werkloos, want voorzie stop tot eind januari”

18 oktober Alle clubs worden zwaar getroffen door de coronacrisis, maar Eendracht Aalst deelde nog iets meer in de klappen. De Ajuinen speelden in competitieverband nog geen enkele maal thuis en als gevolg van de competitiestop zal het nog wel even duren vooraleer er voetbal in het Pierre Cornelisstadion te zien zal zijn. We hadden met voorzitter Patrick Le Juste een babbel over de overlevingsstrijd van de tweedenationaler.