Rattenplaag aan station van Aalst: “Beesten zijn zelfs niet meer mensenschuw”

De ratten houden zich schuil in de spoorwegbedding tussen de Denderstraat en de fietsenstalling in de Majoor Claserstraat. Het is er een waar rattenparadijs, zeker omdat er regelmatig aan sluikstorten wordt gedaan. “Die ratten zijn blij, zakken vol eten worden er hier afgezet", zegt een buurtbewoonster. De dieren blijven ondertussen niet meer in de spoorwegbedding, maar steken regelmatig het voetpad over, om zich te verstoppen onder de auto’s. De buurt zelf is er minder blij mee natuurlijk. Ze doen een oproep om geen afval achter te laten. “Er is een verdelgingsfirma aan het werk hier, maar heel veel doet het niet uit”, zegt een buurtbewoonster.