‘Ramblas’ in Aalsterse winkelstraten: “Ideale gelegenheid om nieuwe handelszaken te ontdekken”

Man zonder rijbewijs wordt uit trouwstoet op E40 geplukt: drie jaar cel en 16.000 euro boete

De politierechter in Aalst heeft een bestuurder die zonder rijbewijs meereed in een trouwstoet op de E40 drie jaar naar de cel gestuurd. De man stuurde echter zijn kat naar de rechtbank, en er werd een aanhoudingsbevel uitgeschreven. De strenge straf komt er na meerdere inbreuken in het verleden.