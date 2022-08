‘Raf Coppens spreekt’ in Hof Den Tuitelaar

Lede Steenweg N442 in Lede afgesloten wegens asfalte­rings­wer­ken en heraanleg kruispunt

Automobilisten uit Wichelen, Berlare, Aalst of Erpe-Mere die via de Vijfhuizen en N442-steenweg van of naar Lede rijden, krijgen vanaf maandag 8 augustus flink wat wegomleggingen voorgeschoteld. Lede is dan onbereikbaar vanaf kruispunt Vijfhuizen. Vanaf 16 augustus wordt gewerkt voor de Colruyt.

