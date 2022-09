Raclette- en fondueseizoen start bij Bistro Korboo: “Keuze uit acht raclettekazen, een unieke smaakervaring”

De bistro in de Kattestraat telt 38 zitplaatsen, achter de kaaswinkel. Je kan kiezen uit verschillende smaken raclettekaas. “We hebben in de winkel 14 smaken raclettekaas. Op de kaart staan er acht. Raclettekaas natuur, met daslook, gerookt, met peper, met mosterd, dat kan allemaal. Er is Zwitserse en Franse. Het is een smaakervaring die je ergens anders niet direct zal aantreffen. Uit die acht soorten kies je vier raclettekazen. We combineren het met krielaardappeltjes, een assortiment charcuterie en een fijnproeverssalaatje. Ook een lekker wijntje mag dan niet ontbreken”, zeggen Karl en Reinout van Bistro Korboo. “Er zijn twee soorten fondue. Er is de klassieke moitié - moitié, met helft Gruyère en helft Vacherin Fribourgeois. Dan hebben we ook de huisfondue Korboo met vier kazen die nog meer doorsmaken.”