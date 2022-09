PVDA wil geen Terexit: “Jobbehoud en minder uitstoot geven het beste toekomstscenario”

Volgens Tereos werken ongeveer 360 mensen in de Aalsterse fabriek. Vakbonden hadden het eerder dit jaar over 341 personeelsleden, maar het gaat niet allemaal om voltijdse jobs. Er waren bij de laatste stakingsactie voor de zomer 252 voltijdse jobs voor arbeiders en bedienden, 14 interims en 42 kaderleden.

Wet Chipka

“De werknemers en vakbonden bij Tereos en de inwoners die voor een leefbare stad opkomen, moeten centraal staan”, vindt Van Ransbeeck van PVDA. “Niet de aandeelhouders van Tereos of vastgoedontwikkelaars die grof geld willen verdienen op het eiland Chipka. Op een moment dat de energiefacturen stijgen en de lonen geblokkeerd zijn, wil je niet te horen krijgen dat je binnenkort zonder werk zal zitten. Het is dan ook positief dat de tewerkstelling bij Tereos voor de komende jaren verzekerd is. Maar die tewerkstelling moet ook wettelijk beschermd worden”, vindt PVDA Aalst. “In 2017-2018, bij de meest recente herstructurering, keerde de in Aalst gevestigde fabriek 40 miljoen euro aan dividenden uit. Een combinatie van een job-exit met een fortuin-exit dus.”

“Wij lanceerden toen de Wet Syral, naar de vroegere naam van de fabriek. Vandaag kun je dat gerust de Wet Chipka noemen”, zegt Alexander Van Ransbeeck. “De Wet Chipka verbiedt collectieve ontslagen bij bedrijven die winst maken of dividenden uitkeren. Zo’n wet geldt dus niet enkel voor Tereos, maar ook voor andere winstgevende bedrijven die jobs willen schrappen. Wij hebben daarvoor al een wetsvoorstel ingediend. Burgemeester Christoph D’Haese kan dat wetsvoorstel in het Federaal parlement mee goedkeuren als hij het meent met de toekomst van de werknemers.”

Bestuursakkoord

PVDA is niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, maar onderhoudt wel goede banden met de arbeiders van Tereos. In de gemeenteraad sturen Open Vld, CD&V, Vooruit en ook N-VA in meer of mindere mate aan op een dialoog met het bestuur van Tereos en een studie die moet onderzoeken of een nieuwe toekomst voor het Eiland Chipka zonder fabriek wel mogelijk is. Ook Vlaams Belang ziet de fabriek liever vertrekken. Alleen de Stadslijst is faliekant tegen een Terexit.

“Politieke partijen die een exit-scenario in het volgende bestuursakkoord willen zetten, spelen in de kaart van vastgoedontwikkelaars die op het eiland Chipka azen”, is de mening van Van Ransbeeck. “Maar ze helpen evengoed de aandeelhouders van Tereos als zij er ooit de stekker zouden willen uittrekken, ook al ligt dat scenario nu niet op tafel. De volgende coalitie zou beter het behoud van jobs in het bestuursakkoord zetten in plaats van een job-exit.”

“Tereos moet in klimaatplan”

PVDA Aalst wil daarnaast een herziening van het Aalsters klimaatplan. Tereos stoot meer CO2 uit dan alle gezinnen in Groot Aalst samen. Toch zit Tereos niet in het klimaatplan. Dat moet anders, vindt de PVDA. “Nu wordt de grote multinational uit de wind gezet en komen de klimaatinspanning vooral op de gezinnen terecht. Tereos kondigde reeds in maart aan dat het tegen 2030 30% minder CO2-uitstoot wil in haar Europese fabrieken. Het bedrijf herbevestigde dit dinsdagavond op de Verenigde Commissie voor de fabriek in Aalst”, zegt hij. Het klimaatplan moet worden herzien en Tereos moet daarin worden opgenomen. Het is niet omdat Europa dit niet verplicht, dat Aalst dit niet kan doen”, aldus de PVDA. “We hebben bindende maatregelen nodig, geen vrijblijvendheid. Minder CO2-uitstoot is een garantie voor een leefbare werkvloer, en dus voor het behoud van jobs. Minder CO2-uitstoot is eveneens noodzakelijk voor een leefbare stad en voor de inwoners. We moeten niet wachten met de CO2-vermindering tot vastgoedontwikkelaars de kans zien het eiland Chipka vol te bouwen.”

