PVDA Aalst: “Als je Voka en het stadsbestuur laat doen, komt het forensisch psychiatrisch centrum in woongebied”

AalstPVDA Aalst wil geen Forensisch Psychiatrisch Centrum in een woongebied. Deze week neemt het stadsbestuur van Aalst een beslissing over een locatie.

Een FPC in woongebied? Niet als het van PVDA Aalst afhangt. De partij hekelt de economische belangen die het FPC naar woongebieden duwt. “Als we Voka en het stadsbestuur laten doen, komt het FPC terecht op de Gates-site, het Horebekeveld of de Biekorfstraat”, zegt Alexander Van Ransbeeck van PVDA. “De belangen van de inwoners moeten voorgaan op economische belangen.”

België is al 25 maal veroordeeld voor de internering van psychiatrische patiënten in gevangenissen. “Dit gaat over mensenrechten, over een gerichte behandeling van zware psychiatrische patiënten in aangepaste instellingen”, zegt Van Ransbeeck. “Het alternatief voor een FPC is een nieuwe veroordeling voor de Belgische staat. Een debat over FPC’s is dus broodnodig.”

“Dat debat ontbrak de voorbije jaren en het stadsbestuur was de grote afwezige. Inwoners worden niet gehoord of niet geïnformeerd”, zegt de partij. “Het is logisch dat er geen draagvlak is bij de inwoners in de woonwijken, maar evengoed in de omgeving van natuurgebied zoals de Siesegemkouter. Het stadsbestuur neemt hen niet serieus. Een buurt maak je met de omwonenden, niet tegen hen”, aldus de PVDA.

De bedrijfsorganisatie Voka wil geen FPC op de Siesegemkouter of op de Gates-site. “Dan blijven enkel het Horebekeveld en de Biekorfstraat over. Het stadsbestuur stelt de inwoners in Erembodegem dan weer voor de keuze: mobiliteitsproblemen door het FPC of door nieuwe bedrijven op de Gates-site. Voka en het stadsbestuur duwen het FPC naar de woongebieden”, zegt Van Ransbeeck. “Het FPC hoort niet thuis in woongebieden. De belangen van de inwoners moeten voorgaan op economische belangen en pest-of-cholera-keuzes.”