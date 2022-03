Protest aan Aalsterse gemeenteraad tegen sociale woningen op Lindeveld

Dewaco wil in Lindeveld 41 sociale woningen bouwen. Op de agenda van de gemeenteraad stond de aanleg van enkele wegen in het Lindeveld. “Onder andere een brug en wegen worden aangelegd in overstromingsgebied”, zegt het buurtcomité. “Ook de mobiliteit en inbreuken op de ruimtelijke ordening stoten de omwonenden tegen de borst. Op de gemeenteraad staat ter beslissing van de zaak der wegen en het afschaffen van een buurtweg op de agenda. Dit is de eerste stap in de goedkeuring van de omgevingsvergunning.”