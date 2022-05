Project Wheels opent indoor skatepark aan Termurenlaan: “Skatezone van 600 vierkante meter”

ErembodegemMary-Isabelle Laroche opent aan de Termurenlaan in Erembodegem een indoor skatepark van 600 vierkante meter. Bij Project Wheels is iedereen welkom die houdt van rolschaatsen, BMX’en, skateboarden of steppen.

Mary-Isabelle heeft er een zoektocht naar een geschikte locatie opzitten, maar het is eindelijk gelukt. Het is de derde locatie voor het skatepark van Project Wheels. Het skateterrein werd al twee keer geopend op een tijdelijke plek. Mary-Isabelle Laroche startte aan De Gendarmerie en daarna verhuisde het skatepark naar du Parc. Aan de Termurenlaan in Erembodegem wil ze de komende jaren haar vaste stek uitbouwen. Een echte thuis voor de skate-community en voor kinderen die willen leren rolschaatsen of skateboarden. “Het is de derde en definitieve locatie. We hebben een langetermijncontract getekend dus voor de komende jaren zitten we goed”, zegt Mary-Isabelle Laroche blij. “De vorige twee locaties waren ook te klein voor wat we willen doen.”

“Steppers, BMX’ers, rolschaatsers en skatboarders zijn welkom om te trainen op woensdagen in het weekend. Inkom bedraagt 5 euro, maar als je lid bent is het goedkoper”, zegt ze. “Als je je inschrijft, is het kind ook verzekerd. We bieden een verzekering aan, maar in de inschrijving zitten ook kortingen voor alles wat we verkopen in onze winkel en je moet minder betalen bij de activiteiten.

Er is ook een leuke chillruimte. De zaal is te huur voor events. Meer info via www.projectwheels.be.

