Prinsenverkiezing zeker nog vier jaar zonder zaal: “Budget voor evenementenhal doorgeschoven naar 2026"

Aalst Tereos investeert miljoen euro in labo in Aalst: “Acht extra jobs”

Tereos verhuist een labo dat nu gevestigd is in het Franse Marckolsheim naar Aalst. Op dit moment is het Europees innovatielabo al in Aalst operationeel, maar met de komst van het nieuwe applicatielabo komen er in Aalst acht jobs bij. Het gaat om een investering van een miljoen euro.

27 juni