Prinsenverkiezing is gratis volksfeest voor 5.000 carnavalisten: “Megakarren verboden, 17 horecazaken voorzien iedereen van drank”

Aalst Opnames van ‘Ferry: De Serie’ in de Ijzerenweg en Termuren­laan: “Ons huis is een dag lang een filmset”, zegt buurtbe­woon­ster Betty (77).

Voor de Netflix-serie ‘Ferry’ waren er een hele dag filmopnames in Erembodegem. Aan de Termurenlaan werd een politie-inval in scène gezet aan oude fabrieksloodsen. Betty Schepens (77) uit de Ijzerenweg zette dan weer haar woning ter beschikking van de filmploeg. Het resultaat is ten vroegste in 2023 te zien.

16:26