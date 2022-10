Prinsenverkiezing: iedereen wil een selfie met Yordi

Aalst Avondlijke belevings­par­cours Zus+ers keert terug in herfstva­kan­tie: “Hoe leefden de zusters vroeger in ’t Gasthuys in Aalst?”

In de herfstvakantie kan je opnieuw ervaren hoe de zusters vroeger in ’t Gasthuys in Aalst leefden. Het avondlijke belevingsparcours Zus+ers zet de prachtige gebouwen van het stedelijke museum en het toenmalige kloosterleven in de kijker.

7 oktober