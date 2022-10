Prins Yvan neemt afscheid in het Forum: “980 dagen prins carnaval van Aalst”

Aalst Met lege brooddoos naar school? De Horizon voorziet in brood en beleg: “Leerlingen smeren in alle anonimi­teit hun boterham zelf”

Voor leerlingen die met een lege brooddoos naar school komen, voorziet De Horizon in Aalst voortaan in brood en beleg. Leerlingen kunnen in alle anonimiteit een boterham smeren op school. Maar de strijd tegen armoede gaat veel verder dan dat op deze school. Er is gratis soep in de middag en wie kou heeft, krijgt een jas, een muts en een sjaal. “In sommige leerlingen hun brooddoos zitten er frieten van gisteren.”

30 september