Prijzen voor huizen in Aalst dalen, appartementen worden duurder

Keuken loopt schade op bij brand, brandweer kan erger voorkomen

In Erembodegem-Dorp in Erembodegem is woensdagavond een kleine brand uitgebroken in de keuken van een appartement. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk, de brandweer moest de dampkap uitbreken om zeker te zijn dat het vuur gedoofd was.