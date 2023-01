Prachtige actie van Aalsterse carnavalisten: “Een gratis carnavalskostuum voor kinderen uit kansarme gezinnen”

Het doel is om elk kind tussen twee en twaalf jaar oud, dat thuis de centen niet heeft om zelf een kostuum te kopen, een gratis kostuum te bezorgen. “We willen dat elk kind in Aalst carnaval kan vieren zoals het hoort”, zeggen de carnavalisten. Onder meer prins Yordi Ringoir en oud-Arendprins Eric Dooms steunen de actie. Ook Danielle Verhulst, De Gaa Scheer, Gert Kiekepoos, François Huybrechts en feestwinkel Liebaut zijn drijvende krachten. “Hoeveel kinderen een carnavalskostuum zullen krijgen, hangt af van het geld dat we kunnen verzamelen. We zijn pas begonnen, dus het is moeilijk in te schatten”, zegt Danielle Verhulst. “We hopen dat dit een jaarlijkse actie kan worden”, zeggen ze.