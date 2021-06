Postbode merkt kleuter (5) op in dakgoot: “De schrik sloeg iedereen om het hart”

Aalst Het leven van Kamiel Sergant (3): ‘Iendracht Veroit’ en De Kamillekes

10 juni Oilsjteneers, doeme voesj?!’ Met die woorden zette Kamiel Sergant elk jaar met de popverbranding de Grote Markt van Aalst in vuur en vlam. De keizer van het carnaval is niet meer, maar wat een mooi leven heeft hij gehad. Mooi, omwille van de weerbaarheid wanneer het minder ging en de compassie die hij toonde voor wie het minder goed had. Deze week blikken we terug op de 86 jaar dat Kamiel Sergant bij ons was. Vandaag: De Kamillekes en Iendracht Veroit